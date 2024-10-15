Шведская прокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании – имя Мбаппе не упомянуто

Шведская прокуратура официально объявила о начале расследования по случаю поступления жалобы на изнасилование. Предполагаемый инцидент произошёл в четверг, 10 октября, в одном из отелей Стокгольма.

В пресс-релизе не упоминается фамилия Килиана Мбаппе. При этом шведские средства массовой информации ранее написали о том, что жалоба поступила именно на звезду «Реала». На прошлой неделе Мбаппе был замечен в столице Швеции, где он проводил время в различных заведениях. Килиан отдыхал в Стокгольме как раз в тот день, когда сборная Франции проводила гостевой матч Лиги наций против Израиля.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании