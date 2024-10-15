Дешам отреагировал на громкий скандал вокруг звезды «Реала» Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий по поводу скандала вокруг звезды национальной команды и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Игрока обвиняют в изнасиловании.

«Информация идет из многих источников. Сложилась очень негативная обстановка. Не могу как-то это прокомментировать, поскольку ничего не знаю. Сложившаяся ситуация плохо влияет на нашу команду», - приводит слова специалиста Lequipe.

Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» минувшим летом. 25-летний нападающий подписал трудовое соглашение на пять лет. Трансферная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро.