Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был обвинён в изнасиловании. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Expressen, шведская полиция подтвердила местным СМИ, что объектом жалобы на изнасилование и сексуальное насилие стал именно Мбаппе.

Отмечается, что предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank Hotel в четверг вечером. Именно в этот вечер сборная Франции без Мбаппе (форвард не был вызван на октябрьский сбор) играла против Израиля в Лиге наций.

В настоящий момент Мбаппе находится под «обоснованным подозрением». В Швеции эта форма подозрения является наиболее низкой.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании