«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе снова угодил в скандал. В прессе появились сообщения о том, что в Швеции, где звёздный футболист недавно проводил свободное время, обвиняют Мбаппе в изнасиловании.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, в понедельник вечером в «Реале» состоялось срочное совещание. В мадридском клубе обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг Мбаппе.

Всего за «Реал» после летнего трансфера Килиан Мбаппе провёл одиннадцать матчей, в которых забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра. На текущий момент мадридцы занимают второе место в таблице Ла Лиги.

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании