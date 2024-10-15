Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вратарь «Барселоны» Щесны назвал футболиста, против которого боялся играть

15 Октября 2024 • 12:03 Комментировать

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щесны поведал о том, против кого ему было тяжелее всего играть.

«Из форвардов больше всего проблем мне доставил Месси. Думаю, есть нападающие, которые забили мне больше голов. Он же поразил мои ворота трижды. Запомнил это, потому что он прислал мне три бутылки пива. Лео – единственный футболист, против которого я боялся выходить на поле», - передает слова польского голкипера The Mirror.

34-летний Щесны пополнил ряды каталонского гранда на правах свободного агента. Польский вратарь подписал трудовое соглашение до конца июня следующего года.

👍 3
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Войцех Щесны ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Роналду установил очередной рекорд в футболе «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией Эдерсон назвал самого сложного нападающего, с которым сталкивался в АПЛ Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
14:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получит повестку после обвинения в изнасиловании 1
14:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Ямалем
13:40 · Испания. Ла Лига
Романо отреагировал на информацию об уходе Алабы из футбола
12:49 · Испания. Ла Лига
Шведская прокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании – имя Мбаппе не упомянуто
12:46 · Испания. Ла Лига
Дешам отреагировал на громкий скандал вокруг звезды «Реала» Мбаппе
12:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела 1
12:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе 3
12:03 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Барселоны» Щесны назвал футболиста, против которого боялся играть
11:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала»
10:59 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл нового футболиста за 70 миллионов евро
09:34 · Испания. Ла Лига
Кесси назвал самого умного футболиста, с которым играл 2
09:18 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита»: «Хочу выступать за «Барселону» 2
08:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может сохранить важного игрока 1
08:27 · Испания. Ла Лига
Жена игрока «Реала»: «Только мой муж так может»
07:30 · Англия. Премьер-лига
Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего 5
14 Октября
19:37 · Англия. Премьер-лига
Галлас подобрал топ-клуб для Палмера
19:33 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет купить Фримпонга слухи
18:42 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс рассказал о своей мечте 1
18:13 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс был согласен перейти в «Барселону» слухи
17:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию 7 слухи
16:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала заявление о травме Ямаля 3
16:09 · Испания. Ла Лига
Ямаль может сыграть с «Севильей» слухи
15:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника слухи
14:08 · Испания. Ла Лига
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
Все новости