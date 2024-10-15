Вратарь «Барселоны» Щесны назвал футболиста, против которого боялся играть

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щесны поведал о том, против кого ему было тяжелее всего играть.

«Из форвардов больше всего проблем мне доставил Месси. Думаю, есть нападающие, которые забили мне больше голов. Он же поразил мои ворота трижды. Запомнил это, потому что он прислал мне три бутылки пива. Лео – единственный футболист, против которого я боялся выходить на поле», - передает слова польского голкипера The Mirror.

34-летний Щесны пополнил ряды каталонского гранда на правах свободного агента. Польский вратарь подписал трудовое соглашение до конца июня следующего года.