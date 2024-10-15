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Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании

15 Октября 2024 • 11:30 Комментировать

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова оказался в эпицентре скандала. Появилась информация о том, что в Швеции звёздного футболиста подозревают в изнасиловании. Как известно, на прошлой неделе Мбаппе проводил время в Стокгольме.

Между тем, после появившейся информации 25-летний Мбаппе сделал в социальных сетях публикацию.

«Фейковые новости! Это было предсказуемо, как раз перед слушанием, как будто случайно», - написал Мбаппе.

Ниже текста Мбаппе разместил ссылку, по которой больше ничего нет – пост, на который отвечал футболист, был удалён. Вероятно, речь идёт как раз об обвинениях в изнасиловании. При этом впереди слушание по спору между Килианом и «ПСЖ» – футболист выбивает у клуба Лиги 1 долги по зарплате и бонусам. 

Новый скандал с Мбаппе – звезду «Реала» обвинили в изнасиловании

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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