Кесси назвал самого умного футболиста, с которым играл

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Франк Кесси назвал самого умного одноклубника в своей карьере.

«Кто был самым умным футболистом, с которым я играл? Это Усман Дембеле», - передает слова ивуарийца Barca Universal.

Кесси и Дембеле вместе выступали за каталонскую «Барселону» в сезоне-2022/2023.

В настоящий момент Франк играет в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Ахли». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Дембеле сейчас является игроком французского «ПСЖ».