«Барселона» может сохранить важного игрока

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может заключить новое трудовое соглашение с «сине-гранатовыми», информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, уругвайцу нравится преображение команды после назначения Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды. С большой вероятностью Рональд подпишет новое соглашение с каталонцами.

25-летний защитник играет за «Барсу» с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

После девяти туров каталонцы с 24 очками лидируют в таблице Ла Лиги.