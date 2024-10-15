Жена игрока «Реала»: «Только мой муж так может»

Анастасия Лунина, супруга голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, посредством социальных сетей высказалась о своем муже.

«Только мой муж так может – пойти тренироваться в свой выходной», - говорится в публикации девушки.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в двух поединках «королевского» клуба, в одном из которых сохранил свои владения в неприкосновенности.

25-летний украинец выступает за мадридскую команду с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2030-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.