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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жена игрока «Реала»: «Только мой муж так может»

15 Октября 2024 • 08:27 Комментировать

Анастасия Лунина, супруга голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, посредством социальных сетей высказалась о своем муже.

«Только мой муж так может – пойти тренироваться в свой выходной», - говорится в публикации девушки.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в двух поединках «королевского» клуба, в одном из которых сохранил свои владения в неприкосновенности.

25-летний украинец выступает за мадридскую команду с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2030-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина ещё теги
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