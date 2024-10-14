Нико Уильямс рассказал о своей мечте

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос о своём будущем.

Минувшим летом 22-летнего испанца хотели заполучить «Барселона» и «ПСЖ».

— Сейчас я не думаю о своем будущем. Я счастлив в «Атлетике», болельщики тоже рады этому. Бильбао – это мой дом. Я наслаждаюсь жизнью здесь. Хочу вывести «Атлетик» на самый высокий уровень. Моя главная мечта – сыграть финал на «Сан-Мамесе», — приводит слова Уильямса El Mundo.

Действующий трудовой договор Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.