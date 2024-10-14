Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс рассказал о своей мечте

14 Октября 2024 • 18:42 Комментировать
Атлетик Б
...
Эспаньол
19.10 15:00

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос о своём будущем.

Минувшим летом 22-летнего испанца хотели заполучить «Барселона» и «ПСЖ».

— Сейчас я не думаю о своем будущем. Я счастлив в «Атлетике», болельщики тоже рады этому. Бильбао – это мой дом. Я наслаждаюсь жизнью здесь. Хочу вывести «Атлетик» на самый высокий уровень. Моя главная мечта – сыграть финал на «Сан-Мамесе», — приводит слова Уильямса El Mundo.

Действующий трудовой договор Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс

Новости по матчу

Сегодня, 14 Октября
01:00
Нико Уильямс – о свисте болельщиков «Барселоны»: «Я был удивлён» 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б ЭСПАНЬОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему
Спортивные новости
Плечко назвал справедливой победу Бетербиева над Биволом и объяснил почему Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
18:42 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс рассказал о своей мечте
18:13 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс был согласен перейти в «Барселону» слухи
17:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию 1 слухи
16:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала заявление о травме Ямаля
16:09 · Испания. Ла Лига
Ямаль может сыграть с «Севильей» слухи
15:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника слухи
14:08 · Испания. Ла Лига
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
14:08 · Испания. Ла Лига
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави 1
13:49 · Испания. Ла Лига
«Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны»
13:35 · Испания. Ла Лига
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:58 · Испания. Ла Лига
Алаба может больше не сыграть за «Реал» и завершить карьеру 1
12:08 · Испания. Ла Лига
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
12:06 · Италия. Серия А
«Реал» и «Ювентус» поборются за игрока «ПСЖ»
11:49 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда вернётся Захарян
03:56 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:43 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны» 2
03:06 · Испания. Ла Лига
Известны планы Модрича по будущему в «Реале» слухи
02:57 · Испания. Ла Лига
Иньеста дал совет Ямалю
02:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09 · Германия. Бундеслига
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу слухи
02:01 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» окончательно залечил травму
01:00 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс – о свисте болельщиков «Барселоны»: «Я был удивлён» 1
00:45 · Испания. Ла Лига
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
00:34 · Испания. Ла Лига
В сборной Испании проигнорировали просьбу «Барселоны» по Ямалю
00:13 · Испания. Ла Лига
Кристенсен не сыграет за «Барселону» в ближайшее время
Все новости