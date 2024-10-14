Нико Уильямс был согласен перейти в «Барселону»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс был согласен на переход в «Барселону» минувшим летом.

Как стало известно Relevo, летом 22-летний вингер дал согласие на переход в «Барселону» во время совместного видеозвонка с президентом клуба Жоаном Лапортой, спортивным директором Деку, а также со своим агентом. По данным источника, срыв трансфера Уильямса произошел из-за медлительности «Барселоны».

В текущем сезоне Уильямс провел девять матчей с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну голевую передачу.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 70 миллионов евро.