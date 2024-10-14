«Барселона» сделала заявление о травме Ямаля

Вингер Ламин Ямаль испытывает проблемы со здоровьем после матча сборной Испании против Дании. Молодой футболист вернулся в расположение клуба и прошёл медицинское обследование, о результатах которого рассказала пресс-служба «сине-гранатовых».

«Тесты, проведённые сегодня утром, подтвердили, что у Ямаля перегрузка подколенного сухожилия левого бедра. Сроки его возвращения к тренировкам зависят от развития ситуации», - говорится в сообщении «Барселоны».

Ранее появлялась информация о том, что Ямаль может сыграть за «Барселону» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Севильи».