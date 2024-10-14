Ямаль может сыграть с «Севильей»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может принять участие в предстоящем матче чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщает журналист COPE Елена Кондис Эдо.

Напомним, ранее 17-летний футболист получил травму в расположении сборной Испании. Позже стало известно, что у Ямаля перегруз мышц, из-за чего он может пропустить игру с «Севильей».

В этом сезоне Ямаль появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Встреча десятого тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» пройдет в воскресенье, 20 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.