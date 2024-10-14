«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника

Защитник «Сельты» Оскар Мингеса может вернуться в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tv3cat.

По информации источника, каталонский клуб планирует провернуть сделку в январе 2025 года. Утверждается, что покупка 25-летнего испанца обойдется «Барселоне» в десять миллионов евро.

Мингеса выступал за «сине-гранатовых» до 2022 года, после чего бесплатно перебрался в «Сельту».

В составе основной команды «Барселоны» защитник принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором пяти результативных передач.

Действующий контракт Мингесы с «Сельтой» рассчитан до июня 2026 года.