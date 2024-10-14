Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Неймар попытался объяснить, почему вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч» в скором времени.

«Винисиус заслуживает «Золотой мяч», потому что он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни. Он превзошёл все ожидания и преодолел всю критику от хейтеров. Сегодня Винисиус стал для нас великим кумиром, героем», – цитирует Неймара Ok Diario.

Напомним, в конце этого месяца состоится церемония вручения «Золотого мяча» от France Football. Винисиус считается фаворитом букмекеров на получение награды. В прошлом сезоне бразилец сыграл ключевую роль в победе «Реала» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.