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Чемпионат Испании. Ла Лига

Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави

14 Октября 2024 • 14:08 Комментировать (1)

Расставание «Барселоны» и Хави не получилось красивым. Судя по всему, отношения между тренером и президентом клуба Жоаном Лапортой до сих пор остаются напряжёнными. Как сообщает Barca Universal, ссылаясь на журналиста Жоана Фонтеса, «сине-гранатовые» даже выдвинули требование Хави и членам его штаба. Клуб хочет, чтобы специалисты вернули устройства Apple – iPad и iPhone. Эти устройства «Барселона» выдавала тренерам для работы. После ухода Хави техника не была возвращена.

В настоящий момент «Барселону» тренирует Ханс-Дитер Флик. Команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
14 Октября 2024 в 14:18
В этом вся сущность этого недоклуба))))
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