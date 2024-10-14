Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави

Расставание «Барселоны» и Хави не получилось красивым. Судя по всему, отношения между тренером и президентом клуба Жоаном Лапортой до сих пор остаются напряжёнными. Как сообщает Barca Universal, ссылаясь на журналиста Жоана Фонтеса, «сине-гранатовые» даже выдвинули требование Хави и членам его штаба. Клуб хочет, чтобы специалисты вернули устройства Apple – iPad и iPhone. Эти устройства «Барселона» выдавала тренерам для работы. После ухода Хави техника не была возвращена.

В настоящий момент «Барселону» тренирует Ханс-Дитер Флик. Команда занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.