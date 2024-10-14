«Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны»

На днях в Лиге наций встречались сборные Польши и Португалии. В подтрибунном помещении пообщались вратарь Войцех Щесны и форвард Криштиану Роналду, которые ранее были одноклубниками в «Ювентусе». О диалоге между футболистами рассказывает польский Sport.

- Я перешёл в «Барселону», но мой сын – твой самый главный болельщик, - сказал Щесны.

- Знаю, знаю, - ответил Роналду и погладил сына Щесны, находившегося рядом. – Всё хорошо? Ты счастлив? Удивительно. Тебе надо было завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб, - пошутил португалец.

Войцех Щесны объявил о завершении карьеры в конце лета. А в сентябре поляк подписал контракт с «Барселоной» - каталонцам пришлось осуществить такой трансфер из-за серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена.