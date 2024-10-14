Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас намерен вернуться на поле в начале ноября. По информации от журналиста Хорхе Пикона, игрок сборной Марокко рассчитывает попасть в состав на поединок чемпионата Испании против «Валенсии», который состоится 2 ноября.

Напомним, Диас ранее получил травму, из-за которой должен был пропустить длительный срок. Тем не менее, Браиму удалось опередить сроки восстановления. Полузащитник уже тренируется индивидуально и надеется вернуться на поле через пару недель.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Браим Диас отметился голом и результативной передачей в пяти матчах.