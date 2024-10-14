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Алаба может больше не сыграть за «Реал» и завершить карьеру

14 Октября 2024 • 12:58 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба уже почти год восстанавливается от серьёзной травмы колена. Сроки восстановления австрийского футболиста постоянно сдвигаются. Как сообщает Onda Cero, появились опасения, что Алаба не сможет вернуться в футбол. Австриец может вынужденно завершить карьеру из-за истончения хряща в колене. Давид испытывает сильную боль после тренировок, поскольку его кости трутся друг о друга.

Отметим, что Давиду Алабе сейчас 32 года. За «Реал» защитник провёл 102 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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