Тчуамени не собирается покидать «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не заинтересован в том, чтобы покидать свою команду в обозримом будущем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский опорник сосредоточен только на выступлениях за «королевский клуб».

Напомним, Тчуамени ранее связывали с возможным трансфером в «Ливерпуль», который пытался приобрести француза еще до его перехода в мадридский «Реал» из «Монако» в 2022 году. Тем не менее, в настоящий момент Орельен не заинтересован в уходе из «королевского клуба».

Источник отмечает, что Тчуамени хочет добиться прогресса и закрепиться в основном составе «Реала» на долгие годы.