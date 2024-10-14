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В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда вернётся Захарян

14 Октября 2024 • 11:49 Комментировать

Из-за полученной летом травмы полузащитник Арсен Захарян ещё не играл за «Реал Сосьедад» в сезоне 2024/2025. Комментарий по поводу состояния российского футболиста дал Йон Андер Мундуате – пресс-атташе испанского клуба.

«Завтра у команды первая тренировка после паузы на игры сборных. Арсен может начать завтра или послезавтра, но сто процентов на этой неделе россиянин будет работать в общей группе», - цитирует Мундуате Sport24.

По словам Мундуате, Захаряну нужно будет провести хотя бы десять тренировок без проблем, чтобы быть готовым играть.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги
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