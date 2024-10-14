Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны»

14 Октября 2024 • 03:43 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
19.10 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике указал своей команде на слабое место «Барселоны» в матчах 1/4 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Речь о Рональде Араухо, для которого рулевой парижан приготовил прессинг-ловушку.

«Араухо – игрок высочайшего уровня, но именно он хуже всех обращается с мячом. Каждый раз, когда он получает мяч, мы должны блокировать для него линию передачи», – приводят испанские СМИ высказывания Энрике перед ответным матчем 1/4 финала с «Барселоной», попавшие в документальный фильм.

«Сине-гранатовые» взяли верх в первой встрече во Франции (3:2), но затем уступили дома (1:4). Именно Рональд Араухо получил красную карточку, после чего «ПСЖ» перевернул ход противостояния и добыл путёвку в полуфинал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике Рональд Араухо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Октября
03:43
Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны»
11 Октября
22:53
«ПСЖ» выбирает между двумя звёздными нападающими 1
10 Октября
19:16
«Головин мог бы помочь «ПСЖ» — Колыванов
12:27
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
05:18
Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»
04:36
«ПСЖ» установил солидный ценник на Коло-Муани, который может уйти в январе
04:14
Шкриньяр рассказал, как мог уйти из «ПСЖ» летом
09 Октября
23:44
Шкриньяр: «Я недоволен своим положением в «ПСЖ»
06:10
Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1
07 Октября
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Месси может вернуться в Барселону Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
03:56 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:43 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны»
03:06 · Испания. Ла Лига
Известны планы Модрича по будущему в «Реале» слухи
02:57 · Испания. Ла Лига
Иньеста дал совет Ямалю
02:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09 · Германия. Бундеслига
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу слухи
02:01 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» окончательно залечил травму
01:00 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс – о свисте болельщиков «Барселоны»: «Я был удивлён»
00:45 · Испания. Ла Лига
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
00:34 · Испания. Ла Лига
В сборной Испании проигнорировали просьбу «Барселоны» по Ямалю
00:13 · Испания. Ла Лига
Кристенсен не сыграет за «Барселону» в ближайшее время
13 Октября
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» хочет в «Барселону» слухи
23:25 · Испания. Ла Лига
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
23:21 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего игрока в истории
22:43 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»
22:25 · Испания. Ла Лига
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
22:24 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»
21:30 · Испания. Ла Лига
Два игрока «Барселоны» восстановились после травм и сыграют с «Севильей»
21:28 · Испания. Ла Лига
Ямаль вернулся в Барселону и прокомментировал свою травму
21:19 · Испания. Ла Лига
Ямаль может пропустить матч против «Севильи» слухи
20:13 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян вернётся на поле слухи
18:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжает верить в тер Штегена слухи
17:25 · Англия. Премьер-лига
Салиба может отказать «Реалу»
Все новости