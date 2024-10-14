Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике указал своей команде на слабое место «Барселоны» в матчах 1/4 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Речь о Рональде Араухо, для которого рулевой парижан приготовил прессинг-ловушку.

«Араухо – игрок высочайшего уровня, но именно он хуже всех обращается с мячом. Каждый раз, когда он получает мяч, мы должны блокировать для него линию передачи», – приводят испанские СМИ высказывания Энрике перед ответным матчем 1/4 финала с «Барселоной», попавшие в документальный фильм.

«Сине-гранатовые» взяли верх в первой встрече во Франции (3:2), но затем уступили дома (1:4). Именно Рональд Араухо получил красную карточку, после чего «ПСЖ» перевернул ход противостояния и добыл путёвку в полуфинал.