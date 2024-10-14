Известны планы Модрича по будущему в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не планирует заканчивать с футболом.

Контракт 39-летнего игрока истекает летом 2025 года, однако хорват полон решимости доказать клубу свою важность и в очередной раз продлить договор, сообщает журналист Хосе Феликс Диас. Хавбек вполне допускает, что сыграет на чемпионате мира в 2026 году, и к тому моменту он предпочёл бы оставаться футболистом «Реала».

В сентябре следующего года Луке Модричу исполнится 40 лет. В текущем сезоне ветеран принял участие в 12 матчах команды Карло Анчелотти во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи.