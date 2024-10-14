Иньеста дал совет Ямалю

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста высказался об успехах 17-летнего Ламина Ямаля.

Юный вингер проводит лишь второй сезон на взрослом уровне, но уже успел стать железным игроком основы каталонского гранда и сборной Испании.

«Окружение Ямаля должно помочь ему двигаться в правильном направлении. Ему 17 лет, впереди вся карьера, и всё, что он должен делать сейчас, – продолжать наслаждаться футболом с таким же чувством свободы, как если бы он играл на школьной площадке», – передаёт Barca Universal комментарии 40-летнего Иньесты, недавно повесившего бутсы на гвоздь.

Ламин Ямаль отметился пятью голами и пятью ассистами в 11 матчах нынешней кампании за «Барселону».