Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Австриец выбыл из-за разрыва крестообразной связки в декабре прошлого года. Изначально возвращение 32-летнего футболиста было запланировано на ноябрь, однако в процессе восстановления возникли осложнения. Как информирует Madrid Xtra, Алаба испытывает боль на тренировках из-за трения хряща с костями в колене.

В «Реале» понимают, что ситуация непростая, поэтому планируют подписать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Давид Алаба представляет цвета «королевского клуба» с 2021 года. Центрбек отыграл в общей сложности 102 поединка в цветах мадридского гранда.