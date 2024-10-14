Звёздный игрок «Барселоны» окончательно залечил травму

Полузащитник «Барселоны» Гави восстановился после травмы крестообразной связки.

20-летний футболист, не игравший с ноября прошлого года, готов вернуться на поле – он получил одобрение от врачей, докладывает журналист Санти Овалле. Ханс-Дитер Флик в сотрудничестве с тренерами по физподготовке будет постепенно подводить хавбека к полноценным матчевым нагрузкам.

20 октября «Барселона» встретится с «Севильей» в поединке десятого тура Ла Лиги. Пока неизвестно, решатся ли в тренерском штабе «сине-гранатовых» выпускать Гави на поле в предстоящей встрече.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 набранными очками.