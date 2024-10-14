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Нико Уильямс – о свисте болельщиков «Барселоны»: «Я был удивлён»

14 Октября 2024 • 01:00 Комментировать
Атлетик Б
...
Эспаньол
19.10 15:00

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс признался, что не ожидал свиста в свой адрес от болельщиков «Барселоны».

Каталонский клуб пытался приобрести чемпиона Европы в летнее трансферное окно, но тот решил остаться в «Атлетике». В августе, когда баскский коллектив проводил выездной матч с «сине-гранатовыми», местные болельщики освистали 22-летнего футболиста.

«Честно говоря, я был удивлён, но не придал этому особого значения – нормально, когда тебя освистывают на стадионе соперника, хотя тогда это было адресовано лично мне. Но я считаю, что это даже весело, пока дело не доходит до оскорблений», – приводит Barca Universal слова Уильямса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс ещё теги

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