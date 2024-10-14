В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона

Стало известно, как в мадридском «Реале» оценивают выступления Килиана Мбаппе в текущем сезоне.

Француз стал автором семи забитых мячей и одной результативной передачи, проведя 11 матчей за команду Карло Анчелотти. По данным журналиста Хорхе Пикона, в «Реале» полностью удовлетворены звёздным игроком. Отдельно отмечается скромность форварда, а также его готовность адаптироваться.

В «Реале» считают, что Мбаппе пока далёк от своих предельных возможностей – его готовность оценивают лишь в 60%. С учётом этого фактора показатели бывшего футболиста «ПСЖ» в мадридском клубе принято считать весьма впечатляющими.