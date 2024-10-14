В сборной Испании проигнорировали просьбу «Барселоны» по Ямалю

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был вынужден покинуть расположение сборной Испании.

17-летний игрок пострадал от мышечной перегрузки после недавнего матча Лиги наций, в котором «красная фурия» обыграла сборную Дании (1:0). Звёздный вундеркинд вышел в стартовом составе и отыграл до 93-й минуты, после чего был заменён. Обследование не выявило у Ямаля травму, но футболисту всё же позволили досрочно покинуть сбор и вернуться в Барселону.

Как отмечает Mundo Deportivo, в каталонском клубе предвидели проблемы с Ямалем, поэтому ещё до начала международной паузы обратились к Федерации футбола Испании с просьбой предоставить юному дарованию отдых. Запрос «Барселоны» был проигнорирован.