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Чемпионат Испании. Ла Лига

В сборной Испании проигнорировали просьбу «Барселоны» по Ямалю

14 Октября 2024 • 00:34 Комментировать
Испания
1:0
Дания

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был вынужден покинуть расположение сборной Испании.

17-летний игрок пострадал от мышечной перегрузки после недавнего матча Лиги наций, в котором «красная фурия» обыграла сборную Дании (1:0). Звёздный вундеркинд вышел в стартовом составе и отыграл до 93-й минуты, после чего был заменён. Обследование не выявило у Ямаля травму, но футболисту всё же позволили досрочно покинуть сбор и вернуться в Барселону.

Как отмечает Mundo Deportivo, в каталонском клубе предвидели проблемы с Ямалем, поэтому ещё до начала международной паузы обратились к Федерации футбола Испании с просьбой предоставить юному дарованию отдых. Запрос «Барселоны» был проигнорирован.

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