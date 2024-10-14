Кристенсен не сыграет за «Барселону» в ближайшее время

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен пока не готов к возвращению на поле.

Датчанин провёл всего один матч в текущем сезоне, после чего выбыл из-за травмы. Как информирует Diario Sport, изначально планировалось, что Кристенсен восстановится после перерыва на игры сборных, но ситуация осложнилась. 28-летний футболист по-прежнему не залечил повреждение, дата его возвращения в строй остаётся неизвестной.

20 октября «Барселона» примет на своём поле «Севилью» в поединке десятого тура Ла Лиги. В настоящий момент коллектив Ханса-Дитера Флика лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками, опережая «Реал» (21).