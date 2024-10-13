Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил, кого бы хотел видеть обладателем «Золотого мяча» в этом году.

— Я бы отдал «Золотой мяч» Тони Кроосу, — приводит слова Вальверде Marca.

В прошлом сезоне Кроос принял участие в 48 матчах в футболке «Реала», отметился одним забитым мячом и стал автором десяти результативных передач.

Напомним, после чемпионата Европы – 2024 немецкий полузащитник принял решение о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Стоит сказать, что главными фаворитами на победу в голосовании за «Золотой мяч» считаются Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Даниэль Карвахаль.