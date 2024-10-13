Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что помогает своим молодым одноклубникам.

— Я стараюсь играть роль старейшины для Арды Гюлера и Эндрика. Стараюсь передать им то, чему я сам научился, когда был на их месте, — приводит слова Вальверде L’Equipe.

В нынешнем сезоне 26-летний Вальверде появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором двух голевых передач.

В субботу, 19 октября, «Реал» встретится на выезде с «Сельтой». Начало поединка десятого тура испанской Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.