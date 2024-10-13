Два игрока «Барселоны» восстановились после травм и сыграют с «Севильей»

Полузащитники «Барселоны» Дани Ольмо и Фермин Лопес полностью залечили свои травмы. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, оба футболиста гарантированно попадут в заявку «Барселоны» на предстоящий поединок. Отмечается, что Гави все еще продолжает процесс восстановления.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 24 зачетных балла после девяти сыгранных матчей.

Встреча десятого тура Ла Лиги «Барселона» - «Севилья» пройдет 20 октября. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.