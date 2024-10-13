Ямаль вернулся в Барселону и прокомментировал свою травму

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль покинул расположение сборной Испании.

Футболист пострадал от чрезмерной нагрузки, из-за чего после встречи Лиги наций с Данией (1:0) возникли опасения за его состояние. Обследования не выявили у 17-летнего игрока травмы, однако расположение «красной фурии» он покинул.

Недавно Ямаль прибыл в Барселону, где ответил на вопрос журналистов о своём состоянии: «Я уже чувствую себя лучше. Теперь мне нужно восстановиться и как можно скорее набрать форму», – поведал в интервью Chiringuito вундеркинд.

По имеющимся данным, Ламин Ямаль может пропустить предстоящий поединок Ла Лиги с «Севильей».