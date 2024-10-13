Ямаль может пропустить матч против «Севильи»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может пропустить предстоящую игру чемпионата Испании с «Севильей».

Напомним, 17-летний Ямаль получил повреждение в расположении сборной Испании, но позже стало известно, что у игрока просто перегружены мышцы.

Как утверждает Diario Sport, на данный момент участие Ямаля в матче с «Севильей» находится под вопросом.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.

Игра десятого тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по столичному времени.