Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян близок к возвращению в строй.

По информации Estadio Deportivo, 21-летний футболист находится на финальном этапе восстановления. Утверждается, что Захарян уже тренируется на поле и может вернуться в заявку команды после международной паузы.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник на поле не выходил, так как получил травму на сборах.

После девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков.

Ближайший матч сан-себастьянцы проведут в субботу, 19 октября, против «Жироны».