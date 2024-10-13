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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Захарян вернётся на поле слухи

13 Октября 2024 • 20:13 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
19.10 19:30

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян близок к возвращению в строй.

По информации Estadio Deportivo, 21-летний футболист находится на финальном этапе восстановления. Утверждается, что Захарян уже тренируется на поле и может вернуться в заявку команды после международной паузы.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник на поле не выходил, так как получил травму на сборах.

После девяти туров «Реал Сосьедад» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков.

Ближайший матч сан-себастьянцы проведут в субботу, 19 октября, против «Жироны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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