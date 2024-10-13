«Барселона» продолжает верить в тер Штегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает оставаться первым номером в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» по-прежнему рассматривает тер Штегена в качестве основного вратаря, но все будет зависеть от того, как он восстановится и вернется после травмы.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провел семь матчей во всех турнирах, пропустил семь голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в конце сентября тер Штеген получил травму и выбыл на длительный срок.

Контракт вратаря с «Барселоной» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.