Известны результаты обследования Ямаля

В субботу сборная Испании обыграла на своём поле Данию с минимальным счётом 1:0. Вингер Ламин Ямаль получил повреждение и прихрамывал, когда уезжал со стадиона.

Как стало известно Mundo Deportivo, в воскресенье Ямаль прошёл медицинское обследование. У футболиста не выявили травму, но было подтверждено, что Ламин страдает от перегрузки.

Ямаль не будет участвовать в ближайшем матче сборной Испании против Сербии. Молодой футболист вернётся в расположение «Барселоны». По возвращению Ламин пройдёт дополнительные тесты, и будет составлен план восстановления. Не исключено, что вингер пропустит матч против «Севильи» 20 октября.