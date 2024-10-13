«Барселона» хочет забрать Ямаля из сборной Испании

Вингер Ламин Ямаль получил повреждение в последнем матче сборной Испании. Покидая стадион, молодой футболист прихрамывал, что обеспокоило представителей «Барселоны». Как сообщает на своих страницах испанское издание Sport, «сине-гранатовые» хотят, чтобы Ямаль досрочно покинул расположение национальной сборной и вернулся в клуб. В «Барселоне» считают, что Ламин не должен играть во вторник против Сербии, учитывая риск осложнений.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.