Помочился прямо в сауне: Кассано вспомнил о штрафе в «Реале»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано вспомнил о наказании во времена выступлений за «Реал». По словам Кассано, он решил справить нужду прямо в сауне.

«Я помочился в сауне, а когда помощник Капелло вернулся, то умирал от запаха. Я помочился, и мне за это дали штраф. Из-за подобных вещей меня отстранили в «Реале», а не из-за симуляций», - сказал Кассано в подкасте Passa dal Bsmt.

Антонио Кассано выступал за мадридский «Реал» в 2006-2007 годах. За тот период нападающий провёл 29 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.