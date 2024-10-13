Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера

Полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера связывают с возможным уходом из клуба.

19-летний футболист нечасто выходит в стартовом составе «сливочных» – обычно Карло Анчелотти выпускает его на замену. По данным инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на все слухи, Гюлер не намерен покидать «Реал» в январе. Юный турок хочет остаться в Мадриде и продолжить бороться за место в основе. Игрок не расстраивается из-за своей текущей роли в команде.

Арда Гюлер принял участие в десяти матчах «Реала» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Хавбек атакующего плана лишь трижды выходил на поле с первых минут.