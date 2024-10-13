Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера

13 Октября 2024 • 03:50 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера связывают с возможным уходом из клуба.

19-летний футболист нечасто выходит в стартовом составе «сливочных» – обычно Карло Анчелотти выпускает его на замену. По данным инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на все слухи, Гюлер не намерен покидать «Реал» в январе. Юный турок хочет остаться в Мадриде и продолжить бороться за место в основе. Игрок не расстраивается из-за своей текущей роли в команде.

Арда Гюлер принял участие в десяти матчах «Реала» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Хавбек атакующего плана лишь трижды выходил на поле с первых минут.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабрицио Романо Арда Гюлер трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Октября
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Гол Кузнецова помог СКА переиграть «Автомобилист» в КХЛ «Металлург» оказался сильнее «Авангарда» в КХЛ «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
03:50 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера
03:26 · Испания. Ла Лига
Иньеста не смог назвать игрока, похожего на себя
03:10 · Испания. Ла Лига
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59 · Испания. Ла Лига
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
01:23 · Испания. Ла Лига
Ямаль получил травму в матче за сборную Испании
00:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла важное решение по де Йонгу слухи
00:23 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
12 Октября
23:30 · Испания. Ла Лига
Иньеста ответил, планирует ли стать тренером «Барселоны»
23:20 · Испания. Ла Лига
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
21:26 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал двух игроков «Барселоны», которые ему нравятся
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Сане слухи
20:46 · Испания. Ла Лига
Винисиус в следующем году может стать одноклубником Малкома слухи
19:01 · Испания. Ла Лига
​Капелло: «Мбаппе нужно время»
18:07 · Италия. Серия А
Отец Рейндерса вспомнил о переговорах с «Барселоной»
17:54 · Испания. Ла Лига
​Маноло Хименес будет тренировать АПОЭЛ
17:19 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет отказаться от части матчей сборной Франции
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» собирает информацию по игроку «Тоттенхэма»
16:59 · Испания. Ла Лига
Раскрыта позиция Мбаппе по «Золотому мячу»
16:17 · Испания. Ла Лига
Кроос записался на тренерские курсы
15:55 · Англия. Премьер-лига
Палмер назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас
15:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получит больше 6 млн евро за травму Гави
15:27 · Италия. Серия А
Замена Карвахалю: «Реал» обратил внимание на игрока «Ювентуса» слухи
14:19 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
Все новости