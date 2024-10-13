Иньеста не смог назвать игрока, похожего на себя

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста признался, что никто из современных футболистов не напоминает ему себя.

«Я ни в ком не вижу себя. У меня никогда не было ощущения, что я похож на кого-то другого, ведь у каждого своя сущность. Лаудруп был моим кумиром, а Педри, как он сам признавался, равняется на меня. Возможно, есть некоторые сходства, поскольку у «Барселоны» свой уникальный стиль, но каждый футболист всё равно индивидуален», – ответил в интервью Diario Sport Иньеста, официально завершивший карьеру в начале недели.

Андрес Иньеста попал в систему «Барселоны» в 1996 году, а покинул клуб в 2018, проведя 674 матча за первую команду.