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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста не смог назвать игрока, похожего на себя

13 Октября 2024 • 03:26 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста признался, что никто из современных футболистов не напоминает ему себя.

«Я ни в ком не вижу себя. У меня никогда не было ощущения, что я похож на кого-то другого, ведь у каждого своя сущность. Лаудруп был моим кумиром, а Педри, как он сам признавался, равняется на меня. Возможно, есть некоторые сходства, поскольку у «Барселоны» свой уникальный стиль, но каждый футболист всё равно индивидуален», – ответил в интервью Diario Sport Иньеста, официально завершивший карьеру в начале недели.

Андрес Иньеста попал в систему «Барселоны» в 1996 году, а покинул клуб в 2018, проведя 674 матча за первую команду.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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