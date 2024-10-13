Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своих планах.

Минувшим летом ветеран в очередной раз продлил договор со «сливочными» на один год. Действующий контракт хорвата истекает по окончании сезона.

«Продлю ли я свой контракт? До конца сезона это может измениться 50 или 60 раз. Будет примерно так: уходит, остаётся, уходит, остаётся. Сейчас я действительно не могу ничего сказать. Я сосредоточен на настоящем», – приводит Madrid Universal слова Модрича, отметившего 39-летие в сентябре.

Хавбек отметился двумя голевыми передачами, проведя 12 матчей за коллектив Карло Анчелотти в нынешней кампании.