Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса

Федерико Вальверде получил «восьмёрку» в мадридском «Реале» после ухода Тони Крооса.

Сам немец, завершая карьеру, заявил о намерении передать восьмой номер уругвайцу. Именно так и вышло на деле: с нынешнего сезона Вальверде играет с цифрой 8 на спине.

«Я колебался, когда брал восьмой номер. В глубине души я хотел этого больше всего на свете, но у меня были сомнения, страх не соответствовать уровню. Мы говорим об игроке, который вошёл в историю клуба и всего футбола», – цитирует Madrid Xtra 26-летнего хавбека.

На счету Федерико Вальверде три забитых гола и два ассиста в 12 матчах за «сливочных» в текущей кампании.