Ямаль получил травму в матче за сборную Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил повреждение в матче Лиги наций между сборными Испании и Дании.

17-летний футболист вышел в стартовом составе «красной фурии» и помог команде одержать минимальную победу. На 93-й минуте Луис де ла Фуэнте заменил юного игрока. После завершения встречи Ямаль хромал, покидая стадион. По информации Relevo, вундеркинд пострадал от чрезмерной нагрузки, также на его состоянии сказалась грубая игра датчан.

Участие Ламина Ямаля в предстоящем матче против сборной Сербии, который состоится во вторник, находится под сомнением. В воскресенье представителю «сине-гранатовых» предстоит пройти медицинское обследование.