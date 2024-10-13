«Барселона» приняла важное решение по де Йонгу

В «Барселоне» определились с планами на полузащитника Френки де Йонга.

Как известно, каталонский клуб давно предложил нидерландцу продлить контракт, но тот не отвечает. По информации журналиста Мигеля Рико, в «Барселоне» намерены выставить хавбека на продажу, если тот не согласится заключить новый договор. Действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до середины 2026 года.

Френки де Йонг пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2019 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 86 млн евро. В текущем сезоне игрок провёл только два матча – он пропустил начало кампании из-за травмы.