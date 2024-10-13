Иньеста оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне

Бывший испанский футболист Андрес Иньеста поделился ожиданиями от «Барселоны» в текущем сезоне.

Легендарный экс-хавбек провёл 674 матча за «сине-гранатовых». В начале недели чемпион мира и двукратный чемпион Европы официально объявил о завершении карьеры.

«Сможет ли «Барселона» выиграть титул в этом сезоне? Я верю и надеюсь, что это произойдёт. Когда речь идёт о «Барселоне», я всегда вижу победителей, поэтому не могу сказать иначе. И это не просто слова – я действительно так чувствую. «Барса» будет бороться за все трофеи до самого конца», – высказался в интервью Diario Sport Андрес Иньеста.