Иньеста ответил, планирует ли стать тренером «Барселоны»

Недавно завершивший игровую карьеру Андрес Иньеста поделился мыслями о работе тренером.
40-летний экс-полузащитник планирует заняться тренерской деятельностью, но пока не знает, где начнётся его путь.
«Работа тренером «Барселоны»? Сейчас я даже не думаю об этом. Мне ещё предстоит многому научиться. Тренировать «Барселону» – очень ответственное дело, я хочу следовать шаг за шагом. Посмотрим, как далеко я зайду.
В работе тренера есть определённые трудности, но страх отходит на второй план, когда следуешь мечте и целям. Ты сосредоточен на том, чтобы делать всё правильно и получать удовольствие от процесса, понимая при этом, что будут как приятные, так и неудачные моменты», – поведал в интервью Diario Sport Иньеста.
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