Иньеста ответил, планирует ли стать тренером «Барселоны»

Недавно завершивший игровую карьеру Андрес Иньеста поделился мыслями о работе тренером.

40-летний экс-полузащитник планирует заняться тренерской деятельностью, но пока не знает, где начнётся его путь.

«Работа тренером «Барселоны»? Сейчас я даже не думаю об этом. Мне ещё предстоит многому научиться. Тренировать «Барселону» – очень ответственное дело, я хочу следовать шаг за шагом. Посмотрим, как далеко я зайду.

В работе тренера есть определённые трудности, но страх отходит на второй план, когда следуешь мечте и целям. Ты сосредоточен на том, чтобы делать всё правильно и получать удовольствие от процесса, понимая при этом, что будут как приятные, так и неудачные моменты», – поведал в интервью Diario Sport Иньеста.