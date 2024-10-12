Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?»

Бывший футболист мадридского «Реала» Месут Озил не дал прямого ответа, выбирая между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Экс-полузащитнику сборной Германии задали традиционный для футбола последних 15 лет вопрос, однако у того нашёлся свой вариант: «Криштиану Роналду или Лео Месси? Арда Гюлер», – цитирует Madrid Zone Озила.

Напомним, что Месут Озил выступал в «Реале» вместе с Роналду с 2010 по 2013 год. С Гюлером немец пересёкся уже в конце своей карьеры – тогда оба играли в «Фенербахче».

Летом 2023 года молодой турецкий хавбек перебрался в ряды мадридского гранда, за который выступает по сей день.