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Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?»

12 Октября 2024 • 23:20 Комментировать (2)
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Бывший футболист мадридского «Реала» Месут Озил не дал прямого ответа, выбирая между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Экс-полузащитнику сборной Германии задали традиционный для футбола последних 15 лет вопрос, однако у того нашёлся свой вариант: «Криштиану Роналду или Лео Месси? Арда Гюлер», – цитирует Madrid Zone Озила.

Напомним, что Месут Озил выступал в «Реале» вместе с Роналду с 2010 по 2013 год. С Гюлером немец пересёкся уже в конце своей карьеры – тогда оба играли в «Фенербахче».

Летом 2023 года молодой турецкий хавбек перебрался в ряды мадридского гранда, за который выступает по сей день.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Месут Озил Арда Гюлер ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
12 Октября 2024 в 23:49
ай ана тока на бумаге была.. А-ха-ха-ха! )))
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Alex1972
12 Октября 2024 в 23:29
Арда?.. А нас рать.. 😄☝️
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