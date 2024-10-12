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Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»

12 Октября 2024 • 22:23 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о планах нападающего мадридского «Реала» Родриго.

Бразилец мог покинуть ряды «сливочных» прошлым летом, когда интерес к нему проявлял «Манчестер Сити». Считалось, что 23-летнему футболисту будет трудно рассчитывать на постоянное место в основном составе после прихода в команду Килиана Мбаппе.

Как отмечает Романо, Родриго хочет добиться успеха в «Реале», при этом чувствуя себя важным игроком. Форвард любит свой клуб и не планирует никаких перемен.

В текущем сезоне Родриго отметился тремя голами и двумя ассистами в 11 поединках за команду Карло Анчелотти.

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